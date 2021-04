Udinese-Torino 0-1, Vojvoda: “Nicola ci dà grinta e determinazione”

Le dichiarazioni del terzino kosovaro del Torino al termine del match vinto dai granata alla Dacia Arena di Udine

VOJVODA - Poi ancora: “Nicola? Ha tanta energia e determinazione. Questo è importante, noi dobbiamo avere queste qualità, più delle altre squadre. Anche da fuori si vede che quando giochiamo riusciamo a trasmettere queste cose. Io voglio sempre aiutare la squadra, quando il mister ha bisogno, a destra o sinistra, io ci sono e sono contento di dare il mio contributo”. Sulla filosofia kaizen, citata da Nicola alla vigilia, e sul cambio in panchina: “Se la conoscevo? Per me è qualcosa di nuovo! Con il mister Giampaolo provavamo a fare gioco, ma mancava qualcosa. Adesso abbiamo più determinazione, ora è importante questo perché partita dopo partita dobbiamo fare punti. Nicola ha determinazione ed energia, è quello che dobbiamo avere in più rispetto alle altre squadre”.