Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Pellegri, fuori Djidji e Rodriguez

Le scelte di Sottil e Juric per la gara della Dacia Arena, anticipo delle 12.30 della domenica

Ivan Juric riparte dalla difesa vista martedì in Coppa Italia contro il Cittadella: spazio dunque a Zima e Buongiorno ai fianchi di Schuurs, con Rodriguez e Djidji che partiranno dalla panchina. In mezzo al campo si rivede Ricci dal 1' con Lukic, sugli esterni ci sono Lazaro e Aina. Come annunciato alla vigilia c'è Pellegri al centro dell'attacco, con la coppia Miranchuk-Vlasic sulla trequarti.