Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro UFFICIALE! Baroni è stato esonerato, non è più il tecnico del Torino

NEWS

UFFICIALE! Baroni è stato esonerato, non è più il tecnico del Torino

UFFICIALE! Baroni è stato esonerato, non è più il tecnico del Torino - immagine 1
Il Torino si separa dal tecnico Baroni, decisiva la sconfitta maturata a Marassi contro il Genoa
Piero Coletta

Si chiude anticipatamente l'esperienza di Marco Baroni alla guida del Torino. Fatale per il tecnico la sconfitta sonora dei granata maturata a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi. Nel post partita solo il capitano granata Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni con i giornalisti. Un chiaro segnale che in casa Torino si stavano valutando le mosse. Da lì è maturata la decisione di chiudere il rapporto con Baroni. Sarà Roberto D'Aversa a caricarsi la squadra sulle spalle fino alla fine della stagione. Un unico obiettivo: archiviare la salvezza.

Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Il comunicato

—  

"Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".

Leggi anche
Tutte le colpe di Cairo sullo sfacelo di Genova e sulla pessima gestione Baroni
Chi è D’Aversa: dalla gavetta e le promozioni a Parma fino alle retrocessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA