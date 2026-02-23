UFFICIALE! Baroni è stato esonerato, non è più il tecnico del Torino

Si chiude anticipatamente l'esperienza di Marco Baroni alla guida del Torino. Fatale per il tecnico la sconfitta sonora dei granata maturata a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi. Nel post partita solo il capitano granata Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni con i giornalisti. Un chiaro segnale che in casa Torino si stavano valutando le mosse. Da lì è maturata la decisione di chiudere il rapporto con Baroni. Sarà Roberto D'Aversa a caricarsi la squadra sulle spalle fino alla fine della stagione. Un unico obiettivo: archiviare la salvezza.