Si chiude anticipatamente l'esperienza di Marco Baroni alla guida del Torino. Fatale per il tecnico la sconfitta sonora dei granata maturata a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi. Nel post partita solo il capitano granata Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni con i giornalisti. Un chiaro segnale che in casa Torino si stavano valutando le mosse. Da lì è maturata la decisione di chiudere il rapporto con Baroni. Sarà Roberto D'Aversa a caricarsi la squadra sulle spalle fino alla fine della stagione. Un unico obiettivo: archiviare la salvezza.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
NEWS
UFFICIALE! Baroni è stato esonerato, non è più il tecnico del Torino
Il Torino si separa dal tecnico Baroni, decisiva la sconfitta maturata a Marassi contro il Genoa
Di seguito il comunicato ufficiale del club.
Il comunicato—
"Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera".
© RIPRODUZIONE RISERVATA