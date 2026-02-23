UFFICIALE! D’Aversa è il nuovo allenatore del Torino, subentra a Baroni

Sarà Roberto D'Aversa il traghettatore del Torino fino alla fine della stagione. Contratto fino a giugno per il tecnico

Piero Coletta 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 19:17)

Il Torino si affiderà a Roberto D'Aversa per il finale di stagione. L'ex Empoli siederà sulla panchina del Torino e succederà all'esonerato Marco Baroni. L'accordo prevede una parte fissa fino a fine campionato e un bonus economico legato al raggiungimento della salvezza. Il nuovo allenatore dunque avrà l'incarico di archiviare la pratica salvezza una volta per tutte. Allo stato attuale delle cose la linea di galleggiamento è di soli sei punti, in attesa del risultato che maturerà nell'incrocio salvezza tra Fiorentina e Pisa. D'Aversa sarà dunque il nuovo tecnico del Torino FC fino alla fine di giugno e non è previsto alcun rinnovo automatico.

Di seguito il comunicato del club.

Il comunicato del club — "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

Roberto D’Aversa è nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania. Ex calciatore, di ruolo centrocampista, ha iniziato la sua carriera da professionista con il Milan, prima tappa di un percorso che lo ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Pescara e Monza in Serie B, oltre a Messina e Siena nella massima serie.

Dopo aver terminato la carriera nel 2013, D’Aversa ha intrapreso un nuovo percorso professionale assumendo inizialmente l’incarico di Direttore Tecnico della Virtus Lanciano, ruolo che ha anticipato il suo debutto in panchina nella stessa società. Nel 2016 il passaggio al Parma, dove ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: in due stagioni ha riportato gli emiliani dalla Serie C alla Serie A, conquistando in seguito la salvezza e consolidando poi la presenza della squadra nella massima categoria. Successivamente ha guidato anche Sampdoria, Lecce ed Empoli in Serie A.

Tutta la Società accoglie Roberto D’Aversa con il più cordiale: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!"