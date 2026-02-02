UFFICIALE – Ebosse è un nuovo giocatore del Torino

Enzo Ebosse è un nuovo giocatore del Torino. L'operazione ha coinvolto anche l'Hellas Verona, club con cui ha iniziato la stagione il camerunense. Il contratto che lo legava alla società scaligera è stato risolto anticipatamente: il giocatore ha fatto rientro al club di proprietà, l'Udinese, che l'ha rigirato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Enzo Ebosse è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Di seguito il comunicato del club granata.