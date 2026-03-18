UFFICIALE! La Curva Maratona torna nel derby: l’annuncio sui social

Attraverso i propri profili social, la Curva Maratona ha ufficializzato la sua presenza nel derby contro la Juve previsto per l'ultima giornata di Serie A. Fino ad allora, come già annunciato in precedenza, la contestazione contro la società continuerà e gli ultras resteranno fuori dallo stadio. Nel comunicato si legge: "La protesta contro la società continua, compatta e senza passi indietro. Fino al termine del campionato resteremo fuori dallo stadio. E' una scelta dura, ma necessaria. Per rispetto di noi stessi, della nostra storia e di ciò che il Toro rappresenta. C'è però una partita che va oltre tutto questo: il derby. Non è una contraddizione. Non è un passo indietro. Entreremo per noi. Per la nostra gente e i nostri colori" .