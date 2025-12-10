UFFICIALE – Ribaltone Torino! Esonerato Vagnati, al suo posto torna Petrachi

All'ora di pranzo del 10 dicembre il Torino ufficializza un cambio di rotta clamoroso nell'area tecnica. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Torino FC ha comunicato infatti l'esonero del responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati . La direzione sportiva è stata affidata a Gianluca Petrachi : il direttore, già al Torino dal 2010 al 2019, ritorna in sella al timone dell'area tecnica.

"Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!"