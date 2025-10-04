tor toro Vagnati pre Lazio-Torino: “Amaro in bocca per Parma. Valuteremo tutto”

PREPARTITA

Vagnati pre Lazio-Torino: “Amaro in bocca per Parma. Valuteremo tutto”

Vagnati pre Lazio-Torino: “Amaro in bocca per Parma. Valuteremo tutto” - immagine 1
Le parole del dirigente granata
Piero Coletta

Nei minuti precedenti alla sfida tra Lazio e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

Quanto è importante oggi? "Siamo rimasti con l'amaro in bocca per Parma, vogliamo vedere una gara diversa".

Abbiamo visto grande vicinanza da parte sua e di Cairo, quanta fiducia c'è nei confronti del tecnico? Serve una vittoria perché Baroni continui? "È normale che una società supporti l'allenatore. Lui ci crede e ci deve credere. Penso che oggi sia importante il risultato, ma anche l'atteggiamento. Si valuta tutto"

La squadra ha cambiato pelle più volte. Dovuto alla mancanza di qualcosa o va sistemato qualcosa? "Quando cambi modulo e fari risultato sei bravo, perché sei camaleontico. Ora non stanno arrivando, l'importante è avere un'identità e un'idea, questa è la cosa più importante".

Leggi anche
Lotito pre Lazio-Torino: “Il blocco del mercato ci ha danneggiato”
Ngonge pre Lazio-Torino: “Siamo convinti delle nostre qualità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA