Nei minuti precedenti alla sfida tra Lazio e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.
PREPARTITA
Vagnati pre Lazio-Torino: “Amaro in bocca per Parma. Valuteremo tutto”
Le parole del dirigente granata
Quanto è importante oggi? "Siamo rimasti con l'amaro in bocca per Parma, vogliamo vedere una gara diversa".
Abbiamo visto grande vicinanza da parte sua e di Cairo, quanta fiducia c'è nei confronti del tecnico? Serve una vittoria perché Baroni continui? "È normale che una società supporti l'allenatore. Lui ci crede e ci deve credere. Penso che oggi sia importante il risultato, ma anche l'atteggiamento. Si valuta tutto"
La squadra ha cambiato pelle più volte. Dovuto alla mancanza di qualcosa o va sistemato qualcosa? "Quando cambi modulo e fari risultato sei bravo, perché sei camaleontico. Ora non stanno arrivando, l'importante è avere un'identità e un'idea, questa è la cosa più importante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA