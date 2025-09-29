Vagnati pre Parma-Torino: “Oggi partita difficile. Abbiamo grande fiducia nel futuro”

Le parole del direttore tecnico granata

Eugenio Gammarino 29 settembre - 18:16

Nei minuti precedenti alla sfida tra Parma e Torino il direttore sportivo del club granata Davide Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida tra ducali e piemontesi. Di seguito le sue parole.

Dopo quattro squadre e partite difficili, è già un crocevia importante? "Tutte le partite sono importanti, abbiamo affrontato squadre forti ma oggi dobbiamo fare una partita con aggressività e il Parma sa fare bene".

Come si sta trovando il mister a Torino, com'è la sua gestione e come vede il suo cambio modulo? "Non ha dovuto fare un cambio modulo, l'abbiamo deciso insieme e ora bisogna fare bene. Siamo convinti di avere una buona squadra e abbiamo grande fiducia nel futuro".