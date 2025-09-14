Vagnati pre Roma-Torino: “Bisogna migliorare. Zapata? Va aspettato”

Le dichiarazioni del dirigente granata

Piero Coletta 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 12:00)

Nei minuti precedenti alla sfida tra Roma e Torino, gara valida per la terza giornata della Serie A, il dirigente granata Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

Cosa ha portato Baroni e come può migliorare il Torino? "Dobbiamo migliorare, le prime tre partite non abbiamo fatto secondo il nostro potenziale. I ragazzi devono capire che possono levarsi soddisfazione e da questo autostima si può costruire".

Calendario non facile, ma bisogna affrontarlo. Baroni ha dimostrato di saper costruire una mentalità offensiva. Cambia modulo, ma mantiene i tre davanti per cercare di aggredire? "Nel calcio moderno bisogna saper fare tutto. Affrontiamo una squadra forte, bisogna essere bravi a capire quale è la cosa migliore. Speriamo di aver trovato la chiave giusta e di stare dentro la gara".

Cosa si aspetta la società da Zapata? "Una delle cose più belle è che lui si aspetta tanto da sé stesso. Deve recuperare, ci aspettiamo che dia una mano. Abbiamo grande voglia di metterlo dentro, ma nei momenti giusti. Abbiamo visto altri giocatori che hanno avuto questi infortuni rientrare prima e avere delle ricadute".