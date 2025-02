Vagnati pre Torino-Milan: “Non siamo soddisfatti, pochi punti”

Oggi tre acquisti in campo, orgoglio per aver trovato i giocatori o anche rimpianto per l'attaccante? Siamo contenti di questi ragazzi al Torino. Per l'attaccante abbiamo valutato di sostituire Zapata all'inizio. Avendo cambiato atteggiamento abbiamo comunque Adams e Sanabria e allora abbiamo preferito intervenire in altre zone del campo. Biraghi dà tanto, Casadei è stata una lotta, ma siamo contenti.