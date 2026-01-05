Verona-Torino 0-3, Cairo festeggia: “Vamos!”

Il Torino inaugura il 2026 con una grande prestazione contro il Verona. Vittoria pesante per i granata che allo stadio Bentegodi stendono la squadra di Zanetti grazie alle reti del Cholito Simeone nel primo tempo, mentre nella ripresa Casadei e Njie chiudono la gara. Grande prova dei ragazzi di Marco Baroni che grazie alle sue scelte riesce a mettere in campo una squadra veloce e rocciosa. I granata partono bene nel primo tempo, riescono anche a soffrire a inizio ripresa ma poi chiudono la gara con due contropiedi letali nel finale, grazie anche a dei cambi molto impattanti. Insieme ai giocatori festeggia anche il presidente del club Urbano Cairo. Il patron granata, al termine del match, ha postato una foto sul suo profilo instagram che lo ritrae mentre festeggia la vittoria insieme al DS Gianluca Petrachi e Emiliano Moretti con la didascalia: "Vamos!! Sempre Forza Toro !!♥️".