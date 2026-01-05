Verona-Torino 0-3, i giocatori sui social: “Continuiamo a lavorare”

Il Torino torna a festeggiare i tre punti dopo la sconfitta interna contro il Cagliari e lo fa in un match cruciale contro l'Hellas Verona. Una gara a senso, che i granata sbloccano nel primo tempo con la rete di Simeone, al ritorno al gol, e chiudono nella ripresa grazie ai gol di Casadei e Njie. I piemontesi grazie alla vittoria contro gli scaligeri agguantano la terza vittoria in quattro partite salendo all'undicesimo posto in classifica. Di seguito le reazioni social dei giocatori del Torino.