Verona-Torino 0-3, il tabellino: due ammoniti tra i granata

Il Torino fa il suo contro il Verona e lo fa molto bene. I granata iniziano al meglio il 2026 con un tris al Bentegodi, in quella che probabilmente è stata una delle versioni migliori della squadra piemontese. Nel primo tempo è cinico Simeone, nel secondo la truppa di Baroni è brava a tenere il Verona e a punire in contropiede nella fase finale con le reti di Casadei e Njie. Tra le fila del Torino solo due giocatori ammoniti: Paleari e Aboukhlal.