Verona-Torino 0-3, il tabellino: due ammoniti tra i granata



Paleari e Abouklhal gli ammoniti in casa granata. Nessuno per il Verona
Piero Coletta

Il Torino fa il suo contro il Verona e lo fa molto bene. I granata iniziano al meglio il 2026 con un tris al Bentegodi, in quella che probabilmente è stata una delle versioni migliori della squadra piemontese. Nel primo tempo è cinico Simeone, nel secondo la truppa di Baroni è brava a tenere il Verona e a punire in contropiede nella fase finale con le reti di Casadei e Njie. Tra le fila del Torino solo due giocatori ammoniti: Paleari e Aboukhlal.

Marcaori: pt 10′ Simeone, 87' Casadei, 90' Njie

Ammoniti: st 55'′ Paleari, st 70′ Aboukhlal

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (st 45′ Gagliardini), Serdar (65' Harroui), Al Musrati (st 45′ Orban), Bernede (75' Kastanos), Frese; Giovane, Mosquera (75' Sarr). A disp. Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bradaric, Cham, Niasse, Kastanos, Harroui, Santiago Yellu, Sarr. All. Zanetti.

Torino: (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Ilkhan (65' Tameze), Gineitis (75' Casadei), Aboukhlal (82' Dembelè), Vlasic; Simeone (75' Zapata), Adams (82' Njie).A disp. Israel, Popa, Sazonov, Tameze, Dembélé, Anjorin, Asllani, Biraghi, Njie. All. Baroni.

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)

