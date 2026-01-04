Il Torino fa il suo contro il Verona e lo fa molto bene. I granata iniziano al meglio il 2026 con un tris al Bentegodi, in quella che probabilmente è stata una delle versioni migliori della squadra piemontese. Nel primo tempo è cinico Simeone, nel secondo la truppa di Baroni è brava a tenere il Verona e a punire in contropiede nella fase finale con le reti di Casadei e Njie. Tra le fila del Torino solo due giocatori ammoniti: Paleari e Aboukhlal.
POSTPARTITA
Verona-Torino 0-3, il tabellino: due ammoniti tra i granata
Marcaori: pt 10′ Simeone, 87' Casadei, 90' Njie
Ammoniti: st 55'′ Paleari, st 70′ Aboukhlal
Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (st 45′ Gagliardini), Serdar (65' Harroui), Al Musrati (st 45′ Orban), Bernede (75' Kastanos), Frese; Giovane, Mosquera (75' Sarr). A disp. Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bradaric, Cham, Niasse, Kastanos, Harroui, Santiago Yellu, Sarr. All. Zanetti.
Torino: (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Ilkhan (65' Tameze), Gineitis (75' Casadei), Aboukhlal (82' Dembelè), Vlasic; Simeone (75' Zapata), Adams (82' Njie).A disp. Israel, Popa, Sazonov, Tameze, Dembélé, Anjorin, Asllani, Biraghi, Njie. All. Baroni.
Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)
Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)
