Verona-Torino 0-3, le reazioni social: “Da quando c’è Petrachi corrono tutti”

Il Torino si impone, con fatica, al Bentegodi contro il Verona e ritrova la vittoria. I granata non sono mai stati messi in discussione dagli scaligeri, anche se hanno fatto fatica a trovare i gol e a gestire il pallone. La gara è iniziata subito in discesa per i ragazzi di Baroni, che al decimo minuto trovano il gol con Simeone che approfitta dell'errore della difesa gialloblù nel controllare il pallone. Poi qualche altra occasione per i granata ma il primo tempo si conclude sull'uno a zero. Nella ripresa il copione non cambia, il Toro crea, spinge ma non trova il raddoppio. Dal canto suo il Verone non incide, e la gara si impantana in azioni confuse e poco stupefacenti. Poi sul finire della gara la svolta, quando entra in campo Njie. Prima assist per il gol di Casadei e in seguito un gran rete da fuori che vale lo zero a tre per i granata. Vittoria importante per il morale e per la classifica. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata sulla sfida di SerieA tra Verona e Torino.