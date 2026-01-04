Nel post gara di Verona-Torino 0-3 Alieu Njie ha rilasciato delle dichiarazione. Di seguito le parole del giocatore granata.
POSTPARTITA
Verona-Torino 0-3, Njie: “Mi focalizzo sul mio percorso. Esultanza? Adrenalina”
Le parole del giocatore granata
Ti piace Leao? "Da quando sono in Italia ho visto il suo modo di giocare. Chiaramente mi focalizzo sul mio percorso e sulle mie caratteristiche, che sono diverse"
Che esultanza è stata la tua? "Non l'avevo mai fatta, nemmeno in allenamento. Per l'adrenalina si fanno cose pazze"
