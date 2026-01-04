Verona-Torino 0-3, Simeone: “Sfide? Mi piacciono e mi caricano”

Le parole del giocatore granata

Piero Coletta 4 gennaio - 20:15

Nel post gara di Verona-Torino 0-3, Simeone ha rilasciato delle dichiarazione. Di seguito le parole del giocatore granata.

È tornato il Toro? terza vittoria nelle ultime quattro? Abbiamo fatto una buona partita. Potevamo chiuderla prima, ma abbiamo giocato bene soprattutto nella prima frazione.

Fai solo gol pesanti. Tre hanno portato alla vittoria, due ai pareggi. In occasione del gol hai pensato al gol dell'ex? "Montipò è un amico, ho pensato a lui. All'inizio ho pensato di saltarlo, poi però ho deciso di calciare. Sono momento in cui devi decidere cosa fare".

Era da tanto che non stavi così bene?No no, sto bene. Mia moglie è incinta, sono contento in questa squadra. Mi piacciono le sfide, le accetto tutte

Che giocatore è Njie?"Come ho detto prima, per me è il nostro Leao. Molto bravo nell'uno contro uno, se lo merita il gol. Ora deve essere umile, il percorso è lungo. Il gol lo deve aiutare, umile e continuare a lavorare".