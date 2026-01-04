Verona-Torino 0-3, Zanetti: “Sconfitta meritata. Mercato? La società sa”

1 di 2

VERONA, ITALY - SEPTEMBER 20: Paolo Zanetti head coach of Hellas Verona during the Serie A match between Verona and Torino at Stadio Marcantonio Bentegodi on September 20, 2024 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nel post gara di Verona-Torino 0-3, il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito le parole dell'allenatore.

La classifica preoccupa anche per il risultato della Fiorentina? Sul primo gol, è simile a quello subito col Parma. É preoccupante questa recidività negli errori tecnici? "Succede, a noi forse di più e questo mette le gare in un binario. La sconfitta è meritata, dovevamo fare un'altra gara con un altra energia. Prendiamo la sberla, ma siamo in gioco, Ora ci ricompattiamo e ripartiamo, capendo gli errori"

Avete pressione per la classifica? "Sì, ma noi siamo abituati alla pressione. Ci siamo sempre stati. Continueremo a lavorare, nessuno può sentirsi tranquillo".

Ti aspettavi una squadra più intensa? "Oggi sembravate preoccupati?"Ci aspettavamo tutti qualcosa di diverso. L'approccio è stato da squadra preoccupata, dove il metro sta negli errori tecnici. Recuperavamo tante palle, ma le sbagliavamo. Diventa difficile, specie contro squadre con grande qualità. Dobbiamo fare meglio"

A livello atletico, che giudizio dai alla squadra? "Io credo che sia una cosa di testa. La sosta forse non ci ha fatto bene, arrivavamo da due vittorie e forse ci siamo seduti. Se non stiamo al 100% facciamo queste figure"

Su Giovane, nel secondo tempo ha giocato a destra. Si rivedrà in quel ruolo o lo vedi più attaccante? "Lui è abituato a quella posizione. Ha già fatto l'esterno nel 4-4-2, con noi ha imparato a fare l'attaccante. Per noi resta un elemento importante, più defilato lavora per l'assist. Noi però abbiamo bisogno di tiri e gol, cosa che lui ha. Credo che dovremo lavorare molto per cambiare sistema".

Si aspetta qualcosa dal mercato? "La società sa quello che serve. Non voglio parlare di mercato, mi voglio concentrare su oggi"