Verso il Milan, i dubbi di D’Aversa: Zapata sì o no? Casadei sfida Gineitis

Centrocampo, Vlasic punto fermo: Ilkhan in vantaggio, Casadei sfida Gineitis — In mezzo al campo il nome da cui partire è sempre, giustamente, uno solo, quello di Vlasic. Accanto a lui, però, le valutazioni restano aperte. Ilkhan appare in vantaggio per una maglia, data anche la buona prestazione contro il Parma e le doti in regia. Per il terzo posto regna invece un ballottaggio, quello tra Gineitis e Casadei. Due profili diversi, due opzioni che possono portare ad un Torino differente anche nell’interpretazione della partita. Gineitis garantisce intensità, copertura e un lavoro più continuo nella riconquista del pallone. Casadei, al contrario, aggiunge inserimento, presenza offensiva e una pericolosità che può tornare utile soprattutto quando si tratta di accompagnare l’azione o riempire l’area.

Sugli esterni Obrador a sinistra, a destra resta aperto il duello — Le corsie laterali sono un altro snodo importante della formazione granata. Da una parte, Obrador sembra vicino alla conferma: salvo sorprese, dovrebbe essere lui il titolare, forte di un vantaggio piuttosto netto nelle gerarchie del momento. Dall’altra, invece, resta aperto il confronto tra Lazaro e Pedersen. Entrambi fin qui hanno disputato una stagione sottotono e non sono mai riusciti ad incidere, se non in negativo. Contro il Milan sarà fondamentale reggere l'uno contro uno, contando anche che Allegri gioca a specchio e quindi con gli esterni a tutta fascia. In questo senso Pedersen, vista la sua velocità, potrebbe essere più indicato, con Lazaro che parte leggermente sfavorito.

Davanti il dubbio più pesante: due maglie per tre giocatori — Con D'Aversa Adams, Simeone e Zapata stanno bene da un punto di vista sia fisico che mentale ed è nata una sana concorrenza. Concorrenza che obbliga D’Aversa a ragionare non soltanto sul valore dei singoli, ma soprattutto sulla coppia che può funzionare meglio in una partita che richiederà grande sacrificio e capacità di sfruttare al massimo ogni pallone giocabile. Il dubbio principale del tecnico, probabilmente, si pone tra Adams e Zapata, con Simeone in vantaggio per una maglia da titolare.