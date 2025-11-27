Verso Lecce-Torino, i granata cercano riscatto e punti per muovere la classifica

Il Torino deve subito cercare il riscatto

Brutta battuta d'arresto per i granata, dopo sei risultati utili consecutivi e una serie di prestazioni convincenti, la squadra di mister Baroni ha perso per 1-5 in casa con il Como. Non è tanto l'aver perso contro una squadra dal gioco offensivo e dinamico, ma il fatto che questo risultato sia maturato dopo una prestazione davvero deludente. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, i granata si sono sciolti come neve al Sole, con errori difensivi e tattici che non si vedevano da più di un mese. Forse si è pensato che i problemi difensivi fossero già archiviati, ma Masina, Nkounkou e Maripan non sono stati all'altezza. Anche il reparto offensivo, e le assenze di Simeone o Adams sono solo una piccola scusante, non è riuscito ad incidere. Le uniche note positive sono state la prestazione di Vlasic e il ritorno di Zapata. Serve subito il riscatto, sia per fare punti e risalire la classifica, sia per scacciare un eventuale psicodramma nello spogliatoio.