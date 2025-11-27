Domenica alle 12:30 il Torino andrà in trasferta allo Stadio Via del mare e affronterà il Lecce. Momento delicato in casa granata dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Como che ha risvegliato degli spettri negli ambienti granata. I salentini anche vengono da una sconfitta e sono solo a due punti dalla zona retrocessione.
Verso Lecce-Torino, i granata cercano riscatto e punti per muovere la classifica
Il Torino deve subito cercare il riscatto—
Brutta battuta d'arresto per i granata, dopo sei risultati utili consecutivi e una serie di prestazioni convincenti, la squadra di mister Baroni ha perso per 1-5 in casa con il Como. Non è tanto l'aver perso contro una squadra dal gioco offensivo e dinamico, ma il fatto che questo risultato sia maturato dopo una prestazione davvero deludente. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, i granata si sono sciolti come neve al Sole, con errori difensivi e tattici che non si vedevano da più di un mese. Forse si è pensato che i problemi difensivi fossero già archiviati, ma Masina, Nkounkou e Maripan non sono stati all'altezza. Anche il reparto offensivo, e le assenze di Simeone o Adams sono solo una piccola scusante, non è riuscito ad incidere. Le uniche note positive sono state la prestazione di Vlasic e il ritorno di Zapata. Serve subito il riscatto, sia per fare punti e risalire la classifica, sia per scacciare un eventuale psicodramma nello spogliatoio.
Il Lecce arranca e si avvicina alla zona calda—
Pure la situazione dei salentini non è delle migliori, diciassettesima posizione in campionato, 10 punti, due vittorie, quattro pareggi e sei gare perse. L'ultima uscita in campionato è stata una sconfitta per 2-0 in casa della Lazio. Certamente non era la gara da vincere a tutti i costi per i ragazzi di Di Francesco, però in casa Lecce sanno che sia le squadre sotto che quelle sopra sono tutte vicine, dalla diciottesima posizione alla quattordicesima ci sono solo tre punti di differenza. Insomma, vincere vorrebbe dire fare un bel balzo in avanti, perdendo invece i salentini rischierebbero di scivolare nella zona rossa della classifica. I pugliesi sanno vincere le gare contro squadre in crisi, si veda lo 0-1 contro a fiorentina, e hanno offerte gare dalla solidità tecnica e difensiva. Perciò occhio ad un avversario che comunque potrebbe dire la sua.
