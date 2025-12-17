Verso Sassuolo-Torino, i granata vogliono dare continuità a risultati e prestazioni

I granata hanno bisogno di uscire definitivamente dalla crisi patita soprattutto dopo la sosta di novembre

Eugenio Gammarino 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 12:44)

Domenica 21 dicembre alle 15.00 il Sassuolo di Fabio Grosso ospiterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Torino di Marco Baroni. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Cremonese grazie al gol di Nikola Vlasic, i granata hanno bisogno di uscire definitivamente dalla crisi patita soprattutto dopo la sosta di novembre a cui hanno seguito tre sconfitte consecutive arrivate contro Como, Lecce e Milan. Domenica i ragazzi di Baroni affronteranno a Reggio Emilia un Sassuolo lanciatissimo in classifica e i granata vogliono provare a dare continuità a risultati e prestazioni.

Torino, la vittoria sotto Natale manca da nove anni — Per la squadra di Baroni la gara contro i neroverdi sarà anche l'occasione per sfatare un tabù che dura da anni: i granata non vincono la gara prima di Natale da ben nove anni. L'ultima vittoria ottenuta sotto le festività natalizie risale al 2016 con l’1-0 rifilato al Genoa di Juric grazie al gol di Belotti e ricordata per il debutto in Serie A di Pietro Pellegri. Quella contro i rossoblù rappresenta l’ultima volta in cui sono arrivati i tre punti sotto l’albero per i granata. Inoltre, in questi nove anni il Torino ha già affrontato il Sassuolo nello stesso periodo e nello stesso stadio. Il 22 dicembre 2018 finì 1-1 a Reggio Emilia: vantaggio siglato dal "gallo" Belotti e pareggio di Brignola arrivato al 92’ con il gol valido di Iago Falque ingiustamente annullato al 94’.

Verso Sassuolo-Torino, i granata si affidano a Baroni per spezzare la maledizione — I granata vogliono provare a dare continuità a risultati e prestazioni soprattutto dopo la vittoria casalinga ottenuta contro la Cremonese lo scorso sabato. Per farlo il Toro si affida allo specialista Marco Baroni. Il tecnico toscano vanta un percorso eccellente nei match di Serie A giocati sotto l'albero. Baroni, infatti, lo scorso anno ha vinto con la Lazio contro il Lecce, poi nel 2023 ha battuto il Cagliari alla guida dell'Hellas Verona e nel 2022 si è imposto 2-0 in casa della Sampdoria da allenatore dei giallorossi. Inoltre, l'allenatore granata contro i neroverdi avrà a disposizione una squadra in ripresa che si sta allenando al completo al Filadelfia, senza contare Coco e Masina già partiti per la Coppa d’Africa. Ora servono conferme e il Toro di Baroni vuole proseguire sulla strada del riscatto.