Verso Torino-Fiorentina, biglietteria: soltanto la Maratona è sold out

Buona ma non eccellente: la risposta del pubblico granata agli appelli lanciati in settimana dal Toro è stata abbastanza tiepida, domenica alle 15:00, nella penultima sfida casalinga, arriva la Fiorentina di Italiano. Sarà una partita cruciale per l’obiettivo ottavo posto e per questo anche Buongiorno e Vlasic, tramite i canali social ufficiali del Toro, hanno invitato i tifosi a mostrare supporto riempiendo lo stadio. Per ora, seppur migliore rispetto ad altre occasioni, la vendita non ha fatto registrare numeri da capogiro, nonostante la possibilità di acquistare il pack che include anche la sfida con l'Inter.

Maratona sold out, bene i distinti. Ancora posto in tribuna e Curva Primavera

Se la Curva Maratona è praticamente sold out (restano pochissimi posti nel terzo anello), nel resto dell'Olimpico Grande Torino ci sono ancora molti tagliandi a disposizione. Nei due giorni che restano per acquistare i biglietti, il Toro spera di riempire i Distinti (circa un migliaio di biglietti disponibili) e di rimpinguare Tribuna e Curva Primavera, in cui c'è ancora ampia disponibilità. La previsione è che vengano superati i 20.000 spettatori e che, quindi, venga superata l'affluenza media stagionale. Ma la chiamata a raccolta non ha pienamente funzionato: l'Olimpico Grande Torino potrebbe non essere il dodicesimo uomo in campo in una partita determinante per le sorti della stagione.