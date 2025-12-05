Verso Torino-Milan: quasi tutto esaurito

Si preannuncia un’Olimpico Grande Torino quasi al completo per il match tra Torino e Milan, in programma lunedì 8 dicembre alle 20.45. La Curva Maratona e i Distinti sono già sold out, mentre sono ancora disponibili biglietti nei settori Poltroncina Granata, Tribuna Laterale e Curva Primavera, con prezzi a partire da 25 euro per i possessori della card Cuore Granata. La card Cuore Granata può essere sottoscritta online a 15 euro, con spedizione inclusa. La card ha validità di 10 anni e permette di accedere alla prevendita per i big match, sottoscrivere l’abbonamento stagionale e usufruire dei vantaggi offerti dai partner di Torino FC. L’acquisto può essere effettuato online tramite carta di credito o Satispay, selezionando i posti disponibili sulla mappa dello stadio. È comunque possibile rivolgersi allo sportello dello stadio, aperto dal lunedì al venerdì (9.30-13 e 14.30-18). In occasione della sfida contro il Milan, il Torino FC rinnova anche il proprio impegno nel sociale con l’iniziativa benefica “Un Natale per tutti”, realizzata insieme a Suzuki, Arsenale della Pace (Sermig) e ai partner food del club. L’obiettivo è raccogliere beni alimentari a lunga conservazione da destinare alle famiglie in difficoltà seguite dal Sermig, da anni punto di riferimento per il sostegno alle fragilità sul territorio torinese.