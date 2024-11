Verso Torino-Monza: oltre 20 mila biglietti. Stadio vuoto fino al 45′?

Sono oltre ventimila i biglietti già staccati per Torino-Monza, in programma domenica alle 15. Nonostante i risultati negativi è stata importante la risposta dei sostenitori granata, agevolati anche dalle promozioni varate dalla società per l'acquisto dei tagliandi. Si prospetta dunque ancora una volta un'ottima cornice di pubblico, ma c'è un grosso interrogativo: quanti saranno presenti al fischio d'inizio?