Verso Torino-Napoli, altro pienone allo stadio: invasione di tifosi azzurri?

Si viaggia verso un altro pienone all'Olimpico Grande Torino. Anche per la gara contro il Napoli è prevista un'ottima cornice di pubblico. Risultano praticamente esauriti i tagliandi a disposizione nei distinti, discorso analogo si può fare anche per la Curva Primavera. Buona la presenza in tribuna, resta ancora qualche biglietto invenduto in Curva Maratona.