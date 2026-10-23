Chi schierare del Torino al Fantacalcio nell'8° giornata di Serie A? I consigli di Antonio Giordano di Fantacalcio.it

Redazione Toro News
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I precedenti della sfida tra Torino e Monza (VIDEO)

Chi schierare e chi evitare al Fantacalcio

A Torino torna Juric, e come sempre sarà una partita complicata. Gli uomini di Abate vogliono affidarsi alle certezze per evitare la caporetto di Coppa Italia. Ma sanno anche a chi e cosa stare attenti... Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Torino e Monza a partire dalle 20:45 di venerdì 23 ottobre, scopriamo chi sono i giocatori da schierare assolutamente e quelli da evitare tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

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