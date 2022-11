Vlasic pre Roma-Torino: “Possiamo giocarcela con chiunque”

Le parole dei protagonisti in occasione della sfida tra Roma e Torino

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Roma-Torino, Nikola Vlasic è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare i temi caldi della partita. Di seguito le sue parole: "Siamo in un buon momento. Ci dispiace aver perso con il Bologna, poi abbiamo vinto e ora vogliamo andare avanti così. Tre vittorie sulle ultime quattro partite è un buon risultato. Con la Roma sarà un match molto difficile, loro sono un ottimo avversario ma abbiamo dimostrato in questo campionato di potercela giocare con chiunque. A volte abbiamo vinto, a volte perso, ma possiamo dire la nostra e speriamo di farlo anche oggi".