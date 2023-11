Vlasic-Soulè, Torino-Frosinone tra chi cerca il riscatto e chi la conferma

Torino-Frosinone vedrà il confronto tra Nikola Vlasic e Matias Soulè. Il croato, la delusione di questa prima fase di stagione, contro la sorpresa argentina

Piero Coletta

In serata andrà in scena l'ultimo match di questa settimana dedicata alla Coppa Italia. Si affrontano Torino e Frosinone tra le mura dell'Olimpico Grande Torino. Juric ieri ha parlato ai microfoni di Torino Channel e ha fatto un po' il punto della situazione. Sono due gli aspetti importanti emersi dalle sue parole. Il primo riguarda il modulo, con il tecnico che sembra propenso a proseguire sulla strada del 3-5-3 per trovare continuità. Il secondo ha a che fare con le condizioni di Nikola Vlasic, che sarà regolarmente della partita. Proprio il croato potrebbe trovare spazio nell'undici titolare al fianco di Zapata. Un nuovo ruolo per rilanciarlo dopo un avvio di stagione deludente. Dall'altro lato c'è un Frosinone che sì, è reduce da una scottante sconfitta contro il Cagliari, ma che fino a questo momento ha brillato di luce propria. Chi si è messo in mostra nei ciociari è Matias Soulè.

Vlasic, un avvio da incubo — L'inizio di stagione del giocatore croato sono da incubo. 0 gol e 0 assist, in campo non ha mai dato la sensazione di poter essere decisivo. É sembrato un pesce fuor d'acqua, incapace di poter ribaltare la situazione. Nello stesso range di tempo della scorsa annata i numeri erano totalmente differenti. Nelle prime 10 giornate di Serie A aveva messo a referto tre gol, tutti consecutivamente contro Cremonese, Atalanta e Lecce. A questo numero va aggiunto l'assist nella sfida di Coppa Italia del 18 novembre 2022 sempre ai danni della Cremonese. I dati parlano chiaro. Se poi pensiamo anche al corposo investimento fatto per il giocatore di 12.8 milioni che lo collocano al sesto posto degli acquisti più costosi dell'era Cairo, è naturale reputarlo come una grande delusione in questo primo scorcio di campionato. Juric cercherà di rilanciarlo già contro il Frosinone. Il croato infatti potrebbe schierarlo titolare al fianco di Zapata. Dunque il serbo giocherà in una posizione più avanzata, quello di seconda punta. Nel corso della sua carriera è stato già impiegato in queste posizioni più avanzate. Non è escluso comunque una piccola variazione di modulo con il 3-5-1-1, che vedrebbe Vlasic agire ancora come trequartista. L'idea comunque è quella di un Vlasic che gira attorno a Zapata versione torre, infilarsi nelle maglie della difesa avversaria o premiare l'inserimento delle mezzali granata.

Soulè, la stellina albiceleste che brilla a Frosinone — Alzi la mano chi pensava ad un Frosinone dodicesimo dopo dieci giornate di Serie A. Esatto, in pochi pensavano, o credevano, nei ciociari. Merito di ciò sicuramente passa dal lavoro di Eusebio Di Francesco, tecnico che negli ultimi anni è rimasto impantanato in situazioni spinose e che ora si sta rilanciando alla grande con la sua idea di calcio aggressivo e sempre alla ricerca costante del gol in più. chi si è messo in mostra con la maglia dei ciociari è sicuramente Matias Soulè, classe 2003 approdato a Frosinone nell'ultima sessione di mercato. L'argentino sta vivendo una progressiva crescita e maturazione. Nella scorsa annata il giocatore era alla Juventus, centellinato da Massimiliano Allegri. Nei pochi minuti giocati tra tutte le competizioni (537') il giocatore si era messo in mostra, trovando anche la sua prima rete in Serie A contro la Sampdoria. Sotto la guida di Di Francesco Soulè sta maturando. Il tecnico sicuramente propone un sistema di gioco che esalta le qualità del giocatore. In queste prime dieci giornate Soulè ha segnato già cinque reti contro Fiorentina, Verona, Bologna e Cagliari (doppietta). Si aggiunge anche un'assist nella vittoria contro il Sassuolo. L'argentino sta vivendo una grande stagione, forte anche di un percorso di maturità che lo sta portando ad esprimersi ad alti livelli.

