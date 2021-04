Willie Peyote a TN Radio: “Spiace per Giampaolo, ma il confronto con Nicola…”

In esclusiva su TN Radio, Willie Peyote: la puntata completa è disponibile su Twitch e YouTube

Redazione Toro News

Musica, letteratura, cultura e calcio: il tutto con il Toro come collante. Ospite d'eccezione dell'ultimo episodio di TN Radio su Twitch (per riguardarla tutta clicca qui) Willie Peyote, tra le altre cose, ha commentato il momento granata e il suo rapporto con il Toro rispondendo alle domande dei followers di Toro News e degli speaker Nikhil Jha, Gualtiero Lasala e Federico Bosio. Eccone alcuni estratti.

Sulla partita col Napoli: "Ieri è stata una partita abbastanza triste, è difficile commentare quando pensi che stia andando tutto bene, che la squadra sia in ripresa e c'è una prestazione del genere. Ci sono quelle partite che imbrocchi male, ma ad inizio campionato ne abbiamo viste di più. Il secondo gol (quello di Osimhen n.d.r.) riassume molto bene la partita di ieri... Dispiace per Verdi e Mandragora che non ci saranno nella partita contro il Parma. Mandragora è sempre stato uno dei migliori da quando è arrivato, gli errori li fanno anche i giocatori buoni".

Ora c'è il Parma, sfida delicata nella corsa salvezza: "Non so quanto il Parma sia ancora in corsa anche mentalmente, nel senso che dopo la sconfitta col Crotone le ripercussioni devono essere state abbastanza forti. È una partita importante, spero che vada tutto come deve andare".

Sull'errore di Nkoulou: "Era rientrato molto bene, ieri è stato un errore di disattenzione. Mi sono sembrati molli anche mentalmente e questo ci sta contro una squadra forte come il Napoli. Neanche Sirigu e Bremer sono stati impeccabili".

E sul confronto tra Nicola e Giampaolo: "Credo che il confronto sia impietoso. Io non nascondo che provavo una grande simpatia per il maestro Giampaolo, l'ho sempre detto, perché umanamente mi sta molto simpatico. E tra l'altro ha provato a violentare il suo credo pur di far quadrare la squadra. Dopo di che credo che la scossa non sia stata tattica quanto mentale perché Nicola ha dato tutto un altro piglio alla squadra. Non posso dire che Giampaolo non ci abbia messo la faccia, a me spiace umanamente per lui ma il confronto è impietoso, basta soltanto guardare la media punti".

Quanto influisce la fiducia mentale, sul campo come nella musica? "Sul palco, che è la mia partita, sono talmente concentrato che vanno da sole le cose, quindi non è una questione di fiducia. Perché sono troppo determinato per dimostrare che non sono lì per caso... Anche il Gallo attraversa momenti di appannamento come tutti, però non va mai sotto una certa soglia. Concedo l'errore a causa della troppa foga, posso concedere l'errore perché non ci sei arrivato e non puoi sempre essere encomiabile a livello tecnico, ma non concedo troppi errori di sufficienza nel calcio come nella musica".