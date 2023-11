Zaccarelli: “Toro? Difficile seminare qualcosa, quando si è dato il diserbante”

Renato Zaccarelli ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica e nel corso di un pranzo svoltosi presso il Ristorante "Caffè Reale" sito in piazzetta Reale 1 a Torino ha parlato anche di calcio. L'ex centrocampista granata vorrebbe vedere atteggiamenti diversi dai calciatori di oggi: "Questi ragazzi che giocano a calcio e si rovinano con l’azzardo, che tristezza. Anch’io sono stato un giovane solo, a 17 anni già vivevo a Catania per giocare a pallone. Se avessi parlato di scommesse a uno come Ferrini, lui mi avrebbe preso a schiaffi. Ne sono sicuro. [...] Allo stadio si andava un’ora e mezza prima, parlando e ridendo. Mica avevamo le cuffie con la musica in testa".