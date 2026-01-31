Calciomercato, ora è UFFICIALE: Ngonge non è più un giocatore del Torino

Da diversi giorni ormai si commentata l'imminente uscita di Cyril Ngonge, e ora è diventata ufficialità. Come successo per Asllani, l'esterno belga, arrivato in prestito con diritto di riscatto in estate dal Napoli, non ha convinto in questa prima metà di stagione. Anzi, ha portato i granata ad interessarsi ad altri profili. Così per l'ex Verona è arrivato l'interessamento da parte di un club spagnolo: il giocatore ha accettato la destinazione, il Napoli anche e così Ngonge non è più un giocatore del Torino.