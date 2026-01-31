Calciomercato, ora è UFFICIALE: Ngonge non è più un giocatore del Torino

Da diversi giorni ormai si commentata l'imminente uscita di Cyril Ngonge, e ora è diventata ufficialità. Come successo per Asllani, l'esterno belga, arrivato in prestito con diritto di riscatto in estate dal Napoli, non ha convinto in questa prima metà di stagione. Anzi, ha portato i granata ad interessarsi ad altri profili. Così per l'ex Verona è arrivato l'interessamento da parte di un club spagnolo: il giocatore ha accettato la destinazione, il Napoli anche e così Ngonge non è più un giocatore del Torino.
Ngonge, prestito risolto: il comunicato ufficiale del club—
Il calciomercato è cominciato con l'apertura dei dialoghi tra Torino e Napoli per cercare di trovare una soluzione. Come è stato per Asllani con l'Inter, il club granata anche per il belga voleva comprendere se ci fossero gli estremi per una risoluzione anticipata del prestito. Così il club di Aurelio De Laurentiis ha iniziato a guardarsi intorno e ha trovato nei catalani dell'Espanyol una squadra interessata a firmare con la stessa formula del prestito con diritto di riscatto per l'ormai ex numero 26 granata. Cyril Ngonge, dunque, non è più un giocatore a disposizione di Marco Baroni. Di seguito il comunicato ufficiale del club.
"Il Torino Football Club comunica di aver definito con la Società Sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Cyril Ngonge.
Il Torino saluta Cyril augurandogli ogni bene per il proseguimento della sua carriera".
