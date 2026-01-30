Ora è ufficiale. Matteo Prati è un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista è il secondo rinforzo del Toro in questa sessione invernale di calciomercato. Il club granata ha chiuso per un prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni con il Cagliari. Il mediano classe 2003 è arrivato nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio, in città per sottoporsi alle visite mediche di rito all'Istituto di Medicina dello Sport e per porre la firma sul contratto che lo legherà al club piemontese a titolo temporaneo con opzione per il successivo acquisto. A seguire il comunicato del club.

Matteo Prati è nato a Ravenna il 28 dicembre 2003. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, il 24 marzo 2021 ha esordito, appena diciassettenne, in Serie C con la maglia del Ravenna nello 0-0 contro la Sambenedettese. Nel luglio 2022 è passato alla SPAL, con cui ha totalizzato 20 presenze e due gol in Serie B. Nella stagione 2023-24 si è trasferito al Cagliari: l’esordio in Serie A è arrivato il 17 settembre 2023 nello 0-0 contro l’Udinese. In rossoblù ha collezionato 62 presenze e tre gol in due stagioni e mezza.