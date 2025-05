Cairo balla scatenato alla festa per i suoi 68 anni (VIDEO)

Il presidente granata Urbano Cairo ieri si è scatenato in occasione della festa di compleanno organizzata a Villa Nicchi Campiglio, a Milano, per festeggiare i suoi 68 anni. Dopo aver spento le candeline, il presidente del Toro si è lanciato in un ballo scatenato in cui non ha saputo trattenere la gioia. Alla festa hanno partecipato anche tutti i giocatori granata e il tecnico Paolo Vanoli. Tra i presenti il direttore sportivo Davide Vagnati, Gianpiero Ventura, Petrachi e anche Marotta.