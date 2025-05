Dopo una primavera strepitosa – coronata dal successo alla Gand-Wevelgem e dai podi al Giro delle Fiandre (2°) e alla Parigi–Roubaix (3°) – il danese Mads Pedersen, in forza alla Lidl-Trek, ha conquistato la sua prima maglia rosa trionfando nettamente nella tappa inaugurale del 108° Giro d’Italia in Albania. Purtroppo, la giornata è stata segnata da una brutta caduta per Mikel Landa, costretto al ritiro già alla prima frazione.