Il Tottenham vince l’Europa League. Decisive le parate di Vicario (Video)

Guglielmo Vicario e Destiny Udogie trionfano in Europa League dopo una stagione non indimenticabile: il loro Tottenham batte 1-0 il Manchester United grazie alla rete di Johnson e alle parate dell'ex Empoli. Guarda gli highlights della partita. A fine partita c'è stata una grandissima festa in campo per gli Spurs, che non vincevano un trofeo da 17 anni.