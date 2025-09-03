Inter Miami shock! Suarez sputa in faccia a un assistente e Busquets… (VIDEO)

Succede di tutto dopo il triplice fischio della finale di Leagues Cup, vinta con un netto 3-0 dai Seattle Sounders contro l'Inter Miami di Leo Messi. Al termine della gara si è scatenata una rissa furibonda a centrocampo, che ha visto protagonisti soprattutto Luis Suarez e Sergio Busquets. L'uruguayano ne ha combinata un'altra delle sue: questa volta nessun morso, ma uno sputo in faccia a un membro dello staff dei Sounders. Non è stato da meno lo spagnolo, che in un momento di follia ha rifilato un pugno a Obed Vargas. I due ex Barça rischiano ora una lunga squalifica.