Lecce, tifosi del Napoli varcano i cancelli con la forza: scontri con la polizia (VIDEO)

Tensione al Via del Mare prima del fischio d'inizio di Lecce-Napoli: centianaia di tifosi della squadra campana hanno varcato con la forza i cancelli esterni dell'impianto presidiati dalla polizia. Nella giornata di ieri l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ha disposto l'annullamento di 701 biglietti emessi in violazione della misura che prevedeva per i residenti in Campania, e per di più in possesso della fidelity card del club partenopeo, la possibilità di acquistare i tagliandi solo per il settore ospiti e non per altri settori dello stadio.