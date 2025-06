“Mediocrità e scaricabarile”: da Ziliani a Pedullà, le critiche a Cairo (VIDEO)

Il Torino ha concluso un'altra stagione a metà classifica e al termine dell'ultima gara di Serie A contro la Roma hanno fatto molto rumore le parole del presidente Urbano Cairo che ha criticato pubblicamente l'allenatore Paolo Vanoli. A far eco alle critiche dei tifosi granata che non mancano mai verso il patron del Toro, negli ultimi giorni ci hanno pensato anche diversi esponenti del mondo del giornalismo. Da Andrea Pavan su Tuttosport, passando per Paolo Ziliani e Giuseppe Pastore, fino ad arrivare ad Alfredo Pedullà: sono molte le opinioni che sono venute a galla negli ultimi giorni nei confronti di Cairo e del suo operato.