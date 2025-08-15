Torino, infortunio alla coscia per Ardian Ismajli: il responso degli esami (VIDEO)

Il difensore del Torino Ardian Ismajli in giornata si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Dopo il responso degli esami, per il classe 1996 si teme uno stop di alcune settimane: Ismajli salterà sicuramente la sfida di Coppa Italia contro il Modena in programma lunedì 18 agosto e molto probabilmente anche la prima di campionato contro l'Inter di Chivu.