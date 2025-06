Torino, Ventura su Baroni: “È un’opportunità per lui e per il club” (VIDEO)

Gian Piero Ventura è un simbolo granata. Sulla panchina del Torino dal 2011 al 2016, ha traghettato la squadra dalla Serie B all’Europa League, scrivendo alcune delle pagine più belle della storia recente del club. Il suo punto di vista può aiutare a capire quali saranno le basi del futuro granata, a partire dal nuovo tecnico. L'ex allenatore del Torino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del nuovo allenatore granata Marco Baroni: «Sa bene che non allena una squadra, ma la storia. Credo sia una grandissima occasione. Il Torino, per la storia e per la necessità di ambire a qualcosa di importante, rappresenta una grande chance»