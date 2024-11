Video – Contestazione dei tifosi granata pre Torino-Monza

L'insoddisfazione dei tifosi granata per la gestione societaria sfocia in un'altra contestazione al presidente Urbano Cairo nel giorno in cui il Torino di Vanoli sarà impegnato nella tredicesima giornata di Serie A che allo Stadio Grande Torino sfiderà il Monza.