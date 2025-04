Video – Follia sul campo da calcio, arbitro brutalmente aggredito in Sicilia

Un altro grave episodio di violenza sui campi da calcio. Questa volta è accaduto in Sicilia, in provincia di Catania, durante una partita dei play-off Under 17 provinciali tra la Russo Sebastiano Calcio Riposto e il Pedara. Il giovane direttore di gara è stato colpito con calci e pugni, non solo da alcuni tesserati, ma anche da persone scese in campo dagli spalti. Un assistente di parte lo ha addirittura colpito alla nuca con la bandierina. Per evitare conseguenze ancora più gravi, è stato necessario l’intervento dei carabinieri per garantire la sua incolumità