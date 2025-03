Video – Gattuso, lite epica in tre lingue: “You speak very bad”

Gennaro Gattuso, oggi allenatore dei croati dell’Hajduk Spalato, è di nuovo virale per questa clamorosa lite con l’ex calciatore Josko Jelicic al termine della sconfitta per 3-0 dei suoi. La leggenda del Milan inizia parlando in inglese per poi passare all’italiano e allo spagnolo: “You speak too much. Respect for the people. You play football, you know the situation. You speak very bad. Yo sto ablando. Tu devi portar rispetto alle persone. No quiero ablar con tigo. Porché tu sei una mala persona”. Per Gattuso è l'ennesima sfuriata con stampa e opinionisti di questa stagione.