Video – Le pagelle di Como-Torino 1-0: Adams e Sanabria, la coppia non funziona a dovere

Senza Ricci, Vlasic e Lazaro, il Torino torna a perdere dopo due mesi: accade sulle rive del Lario, dove è decisiva la rete nel primo tempo di Douvikas. In extremis il Var annulla il pareggio di Ilic per un doppio tocco di Biraghi su corner. Per quanto riguarda i singoli, i migliori tra i granata sono Elmas, che avrebbe meritato un altro gol, e Milinkovic-Savic, autore di alcune buone parate. Non piacciono gli attaccanti: Adams e Sanabria, non ci siamo.