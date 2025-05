Video – L’ultima al Grande Torino in un clima rovente: tifosi pronti a contestare tutti

Si corre spediti verso Torino-Roma, l'ultimo ballo di un campionato da far venire mal di testa al mondo granata per via della discontinuità della squadra: dalla partenza a razzo con la vetta conquistata per un turno alla zona retrocessione sfiorata in autunno, passando per la ripresa a inizio 2025 fino al deludente finale di stagione con una sola vittoria nelle ultime 8 partite a salvezza già in tasca. Questa magra consolazione per i tifosi e il mondo granata, che forse avrebbe preferito conquistare la salvezza all'ultima giornata, ma almeno veder lottare e onorare la maglia fino all'ultimo secondo di campionato, piuttosto che assistere a queste ultime prestazioni senza spirito. Con questi presupposti il Torino e i tifosi si avvicinano ad un Torino-Roma in cui si respirerà aria di contestazione.