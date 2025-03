Video – Morte Maradona, il discorso del pm è da brividi

Le parole del pubblico ministero Patricio Ferrari hanno già fatto il giro del web, così come la foto del corpo di Diego Armando Maradona, sventolata dal magistrato in tribunale. La prima udienza a Buenos Aires per stabilire le responsabilità del decesso della leggenda argentina è stata carica di tensione. Il processo vede coinvolto l’intero staff medico che aveva in cura Diego nei suoi ultimi giorni di vita, con l’accusa di omicidio semplice con dolo eventuale. Guarda il video del discorso del pm