Video – Nesta svela il gesto di Spalletti: “Mi ha visto triste e…”

Bellissimo gesto di Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale, dopo la dura sconfitta del Monza contro la Roma, ha chiamato il tecnico Alessandro Nesta per tirarlo su di morale, per poi presentarsi a sorpresa a Monzello: "Non era programmata. Mi ha visto triste e arrabbiato ed è venuto. Mi ha dato dei consigli ed è stato super, non mi era mai capitato che il ct venisse in visita al centro sportivo dopo avermi visto triste in sala stampa"