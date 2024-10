Video – Nicola vince con la panchina, Vanoli non può farlo: Toro ancora fragile

Quattro sconfitte consecutive, le ultime tre in campionato tutte per 3 a 2: le preoccupazione in casa Torino sono lecite. I granata hanno confermato anche alla Domus Arena di Cagliari di prendere con troppa facilità gol. Occhio anche ai cambi: Vanoli ne ha effettuati solo tre contro il Cagliari.