Altro show in conferenza stampa di Silvio Baldini. L'allenatore del Pescara ha difeso il comportamento esemplare dei suoi giocatori, soprattutto dopo l'ottima prima parte di stagione. In un secondo momento, però, si è sfogato contro presunti traditori presenti nel mondo del calcio: "Credo che il tradimento sia l'unico peccato che non è stato perdonato. Più str...i e più traditori trovo, più godo nell'offenderli" (YouTube: @pescaracalciowebtv)