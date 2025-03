Video – Serie A, la classifica degli “expected goals”: Toro diciottesimo, saldo positivo

Quando si parla di Expected Goals si intende un dato che misura la probabilità che un determinato tiro ha di essere trasformato in gol nel corso di una partita. In vetta a questa speciale classifica troviamo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini con un punteggio del 62.82. La squadra che produce meno occasioni è il Monza e infatti possiede un xG del 24.01. Il Torino di Paolo Vanoli, invece, è al diciottesimo posto di questa classifica: i granata sono la terza peggior squadra in xG, nonostante abbiano realizzato 34 gol fino a questo punto della stagione.